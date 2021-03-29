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Моро: «РПЛ почему-то недооценивают. В Европе не следят за ней»

16:55
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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал о переходе в столичный клуб, а также поделился мнением об уровне РПЛ.

«Все ждали какого-то мегатрансфера... Во-первых, люди почему-то недооценивают РПЛ. Люди в Европе не следят за ней — не знают, какие команды и игроки здесь выступают. Еще до того как я перешел в «Динамо», слышал, что РПЛ — оборонительная лига с упором на физику, а не на технику. Но я этого не заметил. В каждом клубе есть хорошие исполнители, команды умеют контролировать мяч. В этом плане РПЛ меня удивила. Во-вторых, хотел сделать еще один шаг перед переходом в серьезную лигу. Хочу перебраться туда, когда буду более зрелым и разносторонним игроком. Чувствую, что здесь, в Москве, могу полностью раскрыть свой потенциал. Также на мой переход повлияли амбиции клуба. Мы много общались с Желько Бувачем, который объяснил всю ситуацию, рассказал о стратегии развития «Динамо». Мне кажется, я не ошибся с выбором», — цитирует Моро vtbrussia.ru.

23-летний хорват, ранее выступавший за загребское «Динамо», пополнил состав бело-голубых в августе 2020 года. В Тинькофф РПЛ футболист провел 19 матчей, забив 3 гола.

Дополнительная информация:

https://vtbrussia.ru/sport/soccer/lyudi-pochemu-to-nedootsenivayut-rpl/

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