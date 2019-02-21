Агент: "ЦСКА хочет подписать Сантоса как можно раньше, чтобы подготовить к Лиге чемпионов"

Фабиано Фара, агент полузащитника "Сан-Паулу" Лукаса Сантоса, сообщил, что ЦСКА рассчитывает как можно скорее приобрести его клиента. Отмечается, что стороны уже согласовали трансфер, и армейцы заплатят за бразильского хавбека 2,5 миллиона евро.

- Они должны подписать контракт в ближайшее время. У них есть цель использовать его в следующей Лиге чемпионов, поэтому они хотят приобрести игрока как можно раньше, чтобы было время его подготовить, - цитирует Globo Фабиано Фара.

Сантос привлек внимание ЦСКА игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он забил пять голов в девяти матчах.