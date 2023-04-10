Агент Чистякова заявил, что футболист не рассматривает предложения от других клубов
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал маленькое количество игрового времени у своего клиента.
«Как профессиональный спортсмен может реагировать на то, что он не играет? Работает на тренировках, доказывает, ждет своего шанса. Понятно, что это неприятно. Но это тренерское решение. Рассматриваем ли варианты с арендой? Пока ничего не думаем. Есть игры до конца чемпионата, в которых Дима намерен себя проявить. Пока все мысли связаны с «Зенитом». Есть ли предложения от других клубов? Даже не готов это обсуждать. Димина мечта играть сегодня в «Зените». Никаких предложений мы на сегодняшний день не рассматриваем. Кого считаю главным конкурентом: Родригао или Ренана? Оба центральные защитники и оба конкуренты. Еще Алип там есть. Тоже очень квалифицированный футболист. Его почему-то никто не рассматривает всерьез, но он тоже сильный конкурент», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».
В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 15 матчей и не отметился результативными передачами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4