В «Сочи» прокомментировали назначение Хохлова на пост и.о. главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.

«Какие задачи стоят перед Хохловым? Побеждать. Надо понимать, что мы сейчас должны начать выигрывать. Для чего тренер нужен? Чтобы одерживать победы и двигаться по турнирной таблице вверх. О каких конкретных местах в таблице можно говорить? Для каждого клуба важно одерживать победы. Какие мои ожидания от оставшихся матчей? Простых встреч вообще нет в чемпионате. Верим в команду и парней», — приводит слова Рубашко «Евро-Футбол.Ру».

10 апреля, стало известно о том, что Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности назначен Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.