Агент Чистякова — о будущем защитника: «Сейчас никто ничего не загадывает»

Андрей Талаев, представитель защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, поделился мнением о будущем игрока.

«У Чистякова аренда — конечно, он вернется в «Зенит» по окончании сезона. Что дальше? Уже будем смотреть. Сейчас никто ничего не загадывает», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 10 матчей, восемь из которых — за «Зенит».