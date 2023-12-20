Экс-игрок «Зенита» Канищев — о Ренане: «Талантливейший игрок, но еще не перестроился на профессиональный футбол»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре защитника команды Роберта Ренана.

«Ренан — талантливейший игрок. Просто у него с головой не все в порядке, в хорошем смысле. Слишком много себе позволяет на поле, играет фривольно. Он играет еще как бы на пляже у себя, на Копакабане, не перестроился на серьезный профессиональный футбол. Но это игрок с огромным потенциалом. Наверное, сейчас идет «воспитательная работа». У Ренана есть все, чтобы вырасти в футболиста высокого класса, кроме самодисциплины», — подчеркнул Канищев.

В этом сезоне 20-летний Ренан провел 7 игр за «Зенит» во всех турнирах и не совершил результативных действий.

После 18 туров РПЛ клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.