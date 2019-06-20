Агент Брумы сообщил, что "Спартак" сделал предложение по трансферу хавбека "Лейпцига"

Агент полузащитника "Лейпцига" Арминды Брумы Катио Бальде подтвердил интерес "Спартака" к игроку и добавил, что красно-белые уже сделали предложение по трансферу футболиста.

– Спартак уже сделал предложение, также обратились ПСВ и "Порту", – приводит A Bola слова Бальде.

Ранее Брума выступал за "Галатасарай". В "Лейпциг" он перешел в 2017 году за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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