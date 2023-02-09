Агент Ботхейма сожалеет, что история с «Краснодаром» быстро завершилась
Джим Сольбаккен, агент норвежского нападающего Эрика Ботхейма, рассказал, что сожалеет о том, что история с «Краснодаром» завершилась очень быстро.
«Немного жаль, что все так вышло. Трансфер Ботхейма в «Краснодар» был переходом в топ-клуб, где работают фантастические люди. Но вмешались обстоятельства», — приводит слова Сольбаккена «РБ Спорт».
Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча. 18 мая форвард расторг контракт с российским клубом.
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|
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|5.03
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|
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|Г
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
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