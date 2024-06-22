Агент болгарского вратаря Дюльгерова рассказал о переговорах с «Пари НН»
Агент вратаря Ивана Дюльгерова Николай Жейнов прокомментировал информацию об интересе «Пари НН» к футболисту.
«У нас сейчас хорошая связь с этим клубом. Мы на контакте с ними, но большего сказать не могу», — приводит Sport24 слова Жейнова.
Дюльгеров — воспитанник болгарского клуба «Черно Море». В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 35 матчах, пропустил 26 голов и отыграл 16 встреч на ноль.
24-летний футболист покинул команду после завершения сезона и стал свободным агентом.
Источник: Sport24
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