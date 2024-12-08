Агент Бителло обратился в «Динамо» с предложением об улучшении контракта игрока

Как стало известно «СЭ», агент Бителло обратился к «Динамо» с предложением об улучшении условий контракта футболиста.

При этом «Ботафого», как и сказано в новости Globo, в московский клуб не обращался, а отступных в контракте Бителло нет.

В текущем сезоне Бителло провел 20 матчей, в которых отметился голом и 9 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.