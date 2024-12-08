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Сегодня, 02:36

Агент Бителло обратился в «Динамо» с предложением об улучшении контракта игрока

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», агент Бителло обратился к «Динамо» с предложением об улучшении условий контракта футболиста.

При этом «Ботафого», как и сказано в новости Globo, в московский клуб не обращался, а отступных в контракте Бителло нет.

В текущем сезоне Бителло провел 20 матчей, в которых отметился голом и 9 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

ФК Динамо (Москва)
Бителло
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1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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