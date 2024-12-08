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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Есть оптимизм и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3) поделился мнением о результатах команды в первой части сезона.

«Конечно же, есть и оптимизм, и уверенность, что клуб сохранит прописку в РПЛ. Да, были непростые времена, лихорадило — и в плане смены тренерского штаба, и в плане травм, которые случились в том числе перед последней игрой — четыре игрока по причине травм отсутствовали даже на скамейке запасных. В любом случае оптимизм есть — сейчас начнутся зимние сборы, начнется более глубокая проработка слабых сторон. Уверен, что после зимней паузы ребята выйдут существенно обновленными», — приводит слова Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
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 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
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4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
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6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
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