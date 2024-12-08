Бителло хочет покинуть «Динамо» и вернуться в Бразилию из-за ситуации на Украине

Полузащитник «Динамо» Бителло хочет вернуться в Бразилию, сообщает Globo.

По сведениям источника, 24-летний бразилец разочарован тем, что Россия продолжает вести СВО, из-за чего хочет вернуться на родину, чтобы также получить возможный вызов в сборную Бразилии. Отмечается, что игроком интересуется «Ботафого».

В текущем сезоне Бителло провел 20 матчей, в которых отметился голом и 9 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.