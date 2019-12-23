Агент белорусского форварда Шкурина: «Илья в ЦСКА? Не могу ничего сказать. Ищите концы в России...»
16:40
Валерий Исаев, агент 20-летнего нападающего клуба «Энергетик-БГУ», не стал комментировать информацию о том, что лучший бомбардир чемпионата Белоруссии перешел в ЦСКА.
— Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев, — сказал Исаев.
— Переговоры с ЦСКА ведутся? Не только российские, но и белорусские СМИ пишут о возможном трансфере.
— Они пишут уже третью неделю эту ...
— Это неправда?
— Ничего не могу сказать, ничего...
— Но ведь дыма без огня не бывает.
— Ищите концы в России...
— Не хотите комментировать?
— Вы должны меня понять... (Виталий Айрапетов)
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