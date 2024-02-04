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Агент Макарчука — об интересе «Зенита»: «Мне не нужно его продвигать. Что будет, то будет»

Агент Макарчука прокомментировала интерес со стороны «Зенита»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Артема Макарчука Марьяна Кашчелан прокомментировала «СЭ» интерес к игроку со стороны «Зенита».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант перехода Макарчука за 5 миллионов евро.

«Как я ранее говорила, слухи не комментирую, только конкретику. То есть «Зенит» не обращался? Мне нечего сказать. Вообще ответа нет. Артем Макарчук на сегодняшний день футболист «Сочи». Два дня назад он сыграл 90 минут. Мне не нужно его продвигать. Что будет, то будет. На сегодняшний день он футболист «Сочи», — сказала Кашчелан «СЭ».

21 января агент Макарчука сообщала «СЭ» об интересе многих клубов РПЛ к игроку.

28-летний игрок в этом сезоне провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

ФК Зенит
ФК Сочи
Артем Макарчук
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8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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