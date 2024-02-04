Агент защитника «Сочи» Артема Макарчука Марьяна Кашчелан прокомментировала «СЭ» интерес к игроку со стороны «Зенита».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант перехода Макарчука за 5 миллионов евро.

«Как я ранее говорила, слухи не комментирую, только конкретику. То есть «Зенит» не обращался? Мне нечего сказать. Вообще ответа нет. Артем Макарчук на сегодняшний день футболист «Сочи». Два дня назад он сыграл 90 минут. Мне не нужно его продвигать. Что будет, то будет. На сегодняшний день он футболист «Сочи», — сказала Кашчелан «СЭ».

21 января агент Макарчука сообщала «СЭ» об интересе многих клубов РПЛ к игроку.

28-летний игрок в этом сезоне провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.