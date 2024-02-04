«Ростов» объявил о переходе египтянина Аль-Аскалани

Египетский защитник Еяд Аль-Аскалани стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба клуба.

19-летний футболист является воспитанником «Исмаили». В текущем сезоне он провел за египетский клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 500 тысяч евро.

«Ростов» после 18 туров с 21 очком занимает десятое место в РПЛ.

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