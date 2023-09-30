Агент Алексея Миранчука рассказал, что «Локомотив» был заинтересован в трансфере игрока

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, что «Локомотив» был заинтересован в возвращении футболиста.

«Был ли интерес из России в это трансферное окно? Был интерес из «Локомотива», рассматривали. Обращались они. Могли вернуть в аренду. Но я думаю, что «Аталанта» бы не пошла на это ни под каким соусом. Я пробовал забрасывать туда удочку, но нет», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В московском клубе также выступает его брат Антон Миранчук.

27-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Торино». В нынешнем сезоне россиянин провел три матча за итальянский клуб и не отметился результативными действиями.