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Агент подтвердил интерес к вратарю «Урала» Помазуну зимой

Руслан Минаев
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал об интересе к арендованному у ЦСКА вратарю «Урала» Илье Помазуну в зимнее трансферное окно.

Сообщалось об интересе к 27-летнего россиянину со стороны «Спартака».

«Трансферные дела любят тишину. Интерес к нему был, да. Но надо уважать и контракт, и другие моменты. Илья с огромным уважением относится к уральским болельщикам, поэтому не в его стиле хлопнуть дверью и сказать: «Все, я ухожу». Он порядочный, светлый парень. Были определенные моменты, определенные сроки, но до этого срока решение не приняли, так что мы эту тему закрыли», — цитирует агента «РБ Спорт».

Соглашение Помазуна с «Уралом» истекает летом 2024-го. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
РПЛ
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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