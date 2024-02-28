Агент подтвердил интерес к вратарю «Урала» Помазуну зимой

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал об интересе к арендованному у ЦСКА вратарю «Урала» Илье Помазуну в зимнее трансферное окно.

Сообщалось об интересе к 27-летнего россиянину со стороны «Спартака».

«Трансферные дела любят тишину. Интерес к нему был, да. Но надо уважать и контракт, и другие моменты. Илья с огромным уважением относится к уральским болельщикам, поэтому не в его стиле хлопнуть дверью и сказать: «Все, я ухожу». Он порядочный, светлый парень. Были определенные моменты, определенные сроки, но до этого срока решение не приняли, так что мы эту тему закрыли», — цитирует агента «РБ Спорт».

Соглашение Помазуна с «Уралом» истекает летом 2024-го. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2028 года.