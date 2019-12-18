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Агент Акуньи: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об интересе российских клубов»

14:58
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Агент Пабло дель Рио, представляющий интересы защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, не подтвердил, но и не опроверг информацию об интересе российских клубов к его клиенту. Ранее португальские СМИ сообщали, что «Зенит» и «Локомотив» рассматривают возможность покупки 28-летнего аргентинца.

— Не читал португальских газет, — цитирует агента РИА «Новости». —  Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об интересе российских клубов к Акунье.

В текущем сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191218/1562534302.html

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