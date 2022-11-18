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Сегодня, 10:12

«Енисей» продлил контракт с Масловским до 2024 года

Виктория Кравченко
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«Енисей» продлил контракт с защитником Александром Масловским, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Для меня это возможность развиваться дальше как футболисту и добиваться побед вместе с командой. Я очень рад, что у меня есть такая возможность. Спасибо руководству, тренерскому штабу и партнерам на поле за доверие. Красноярск — родной город, и меня это сильно мотивирует», — сказал Масловский пресс-службе клуба.

Ранее 30-летний футболист выступал в «Иртыше», «Чите» и «Оренбурге». В этом сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

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