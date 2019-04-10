Адвокат: "Все свидетели дают показания только в пользу Кокорина и Мамаева"

Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов, адвокаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировали ход судебного процесса. Заседание возобновится в четверг, 11 апреля.

- Как сегодня прошло заседание? Как его оцените?

- По поводу сегодняшнего слушания двух мнений быть не может. Доказательства, которые хотели представить, как доказательства вины, обратилось в ничто. Они скорее являются доказательством невиновности. Как и в предыдущие дни, все свидетели дают показания только в пользу позиций наших доверителей. Подтверждается, то, что обвиняемых оскорбляли. Из-за оскорблений возник и сам конфликт.

- Как ощущают себя ребята?

- Они держатся, - сказала Стукалова. - Как видите, задают вопросы. Они все стремятся, чтобы справедливость восторжествовала, момент истины настал. Ребята такие показания давали в самом начале. Они до сих пор на этом настаивают, что собственно и подтверждается на судебном процессе. Есть незаконное содержание, и ребята это конкретизируют своими вопросами. Дальше будет так и продолжаться.

- Мы настаиваем на справедливости, - сказал Ромашов. - Самое главное, что вину-то никто не отрицает. Но не было никакого хулиганства. Происходит незаконное содержание под стражей. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live