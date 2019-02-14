Адвокат Мамаева сообщил об изменении даты рассмотрения апелляций о продлении сроков ареста Кокорина и Мамаева

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил об изменении даты рассмотрения апелляций по продлению срока ареста Мамаева, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Все четверо находятся в московском СИЗО "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы, на прошлой неделе Тверской суд Москвы продлил срок задержания обвиняемых до 8 апреля.

– Дата рассмотрения апелляций изменена с 25 на 26 февраля, – сказал Бушманов. – Начало – в 10 часов. Апелляции будут рассмотрены в Мосгорсуде. (Иван Торопцев)