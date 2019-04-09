Адвокат Кокорина: "Следствию сыграло на руку, что камера в кафе не писала звук"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о ходе дела ее подзащитного. Сегодня начинается полноценное судебное разбирательство этого дела. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты снова опротестовали это решение.

Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста несколько раз продлевали.

– Каждый день, кроме субботы и воскресенья, будет слушаться дело, – сказала в прямом эфире своего Инстаграма Стукалова. – Мы ходатайствовали, чтобы дело передали прокурору. Нам отказали. Все как всегда – три часа говоришь, приводишь доводы, основания – результат один и тот же. Мы все равно надеемся на лучшее. У нас 45 свидетелей. Считаем, что все они в нашу пользу. Мы стоим на том, что хулиганства нет. Это бытовой конфликт. 213-й статьи было достаточно, чтобы ребят так долго держать под стражей. Будем все делать, чтоб "развалить" это. Что касается освещения в СМИ: с журналистами тяжелая ситуация. Профессионалов, уважающих себя, очень мало. Остались те, кто хочет словить хайп. Это вызывает плачевную ситуацию с донесением правильной информации.

По поводу ситуации с ЕСПЧ. Нам жалобу никто не возвращал. Внесена корректировка. Мы много пишем жалоб в ЕСПЧ. Есть немало удачных. Процедура такая: сначала жалоба поступает в канцелярию, где она проходит технический отбор и передается в секцию, где ее изучают по существу и принимают решение коммуницировать или нет. До секции не дошло. А это потому, что ко всем жалобам из России относятся с придирками, поскольку страна не платит взносы. Придираются ко всем запятым. Но это нам даже на руку. Потому что есть возможность дополнить жалобу еще одним постановлением и апелляцией. Надеемся, что здравый смысл возобладает.

Ребята большие молодцы, держатся хорошо. Они все прекрасно понимают. Что касается их поступка, конечно, Александр не сдержался. Но никто не снимает ответственности с потерпевшего, который спровоцировал конфликт своей грубой нецензурной бранью. Следствию сыграло на руку то, что камера в кафе не пишет звук. Так что можно было говорить, что ребятам было сделано культурное замечание, а Кокорин встал и ударил человека стулом.

В истории с Соловчуком – Александр его не трогал, но там работал видеорегистратор, поэтому это статья 115, ведь слышно, что это бытовой конфликт, что Соловчук сам оскорбляет ребят и первый бьет. Там ситуация другая. Все эти разговоры о том, что там всемером били, жестоко били… Ведь все все видели. Говорят, что дрались профессиональные спортсмены, но и Соловчук сам – профессиональный спортсмен, который занимался гандболом и весит 120 кг. Он посчитал, что сейчас раскидает этих мальцов. Никто его первым не бил – он сам начал драку. Причем Соловчук никаких действий не предпринимает, жалоб не пишет. Его устраивает ситуация, видимо, что Мамаев загладил вину. Мы же продолжим настаивать, что и история в кафе – это бытовой конфликт.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!