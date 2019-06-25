Адвокат Кокорина рассказала, почему футболист ударил чиновника стулом весом 370 грамм

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова предоставила собственное письмо, в котором раскрыла обстоятельства дела своего подзащитного и обрушилась с жесткой критикой на всю судебную систему.

- ... Абсолютно очевидно, что потерпевший Соловчук беспричинно сначала обозвал Александра Кокорина словом "петух", после чего при выяснении причин этого оскорбления первым ударил сначала Павла Мамаева в область головы, а затем первым ударил Кирилла Кокорина по туловищу, отчего последний упал на асфальт, - приводит слова Стукаловой "РИА Новости". - Эти действия потерпевшего и повлекли причинение ему легкого вреда здоровью, при том, что оскорбленный Александр Кокорин в этом участия не принимал, а наоборот - препятствовал побоям со стороны остальных осужденных, о чем свидетельствуют: четверо осужденных, десять свидетелей, допрошенных в суде, содержание видеозаписей и их раскадровка.

Не вдаваясь в степень доказанности вины Александра Кокорина и характера действий остальных осужденных, возникает вопрос: а что им нужно было сделать далее, после удара и оскорбления? Утереться и уйти, чтобы избегнуть ответственности? Интересно, как бы вы отнеслись к человеку, который, получив оскорбления, да еще с физическим воздействием, уклонился бы от продолжения такого "диалога" и спокойно удалился бы с места происшествия. Никто не оспаривает, что осужденные переборщили с ответной реакцией, но, для примера, и потерпевший Соловчук не понес никакой ответственности за оскорбление и причиненные им удары, а в судебном заседании цинично отказывался от этого. Уместно ли определять наказание только для одной стороны конфликта при вопросе, а чем же такое отношение вызвано, наверное, тем, что Соловчук, с его слов, безвозмездно оказывает услуги водителя ведущей первого телеканала, муж которой очень влиятельный чиновник? Также, со слов Соловчука, он около пяти лет находится в России без определенной цели, не работает, являясь гражданином иностранного государства, а Александр Кокорин без выходных и отпусков занимается спортом, в том числе на благо России, является ее чемпионом, оказывает помощь смертельно больным детям и шести детским домам, что само по себе приводит к определенным выводам, которые будут изложены далее.

Не менее наглядно выглядит событие с участием потерпевшего Пака – крупного государственного чиновника, который находился в общественном месте рядом с компанией подвыпивших спортсменов, которые, по мнению следователя, хулиганили, и Пак по этой причине сделал им замечание об их противоправных действиях, в результате которого получил удар стулом по спине от Александра Кокорина и пощечину от Кирилла Кокорина.

Но если детализировать ситуацию, то выяснится, что потерпевший сделал замечание не за нарушение общественного порядка, а за некие жесты, которые он отнес к своей персоне. С целью выяснения, так ли это, и получив ответ, что он похож на известного и уважаемого певца PSY, к нему лично эти жесты никакого отношения не имеют, он ответил, что спортсмены похожи на группу, которую он обозначил нецензурной бранью. И в ответ на вопрос Александра Кокорина, относится ли это оскорбление к ним лично, подтвердил его принадлежность, после чего и получил удар стулом весом в 370 грамм.