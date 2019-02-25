Адвокат Кокорина: "Беззаконие продолжится, мы пойдем в ЕСПЧ"

Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, сообщил "СЭ", что не ждет положительного решения по апелляции на решение продлить ареста футболиста до 8 апреля этого года. В случае неудовлетворения апелляции адвокаты намерены обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

– Какие ожидания перед рассмотрением апелляции во вторник?

– А какие могут быть особые ожидания? На что вы намекаете?

– На хотя бы минимальную вероятность того, что эта апелляция может быть удовлетворена.

– Никакой вероятности нет. Потому что первое решение было абсолютно беззаконное. Естественно, коллеги это подтвердят: беззаконие будет продолжаться, вот и все. Мы ждем этого решения, чтобы с ним пойти в европейский суд по правам человека. (Александр Рогулев)

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