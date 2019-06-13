Адвокат Кирилла Кокорина считает, что Соловчук намеренно провоцировал конфликт

Адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина прокомментировал "СЭ" сегодняшнее заседание в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда.

– Настораживает обвинительный уклон, который перекочевал в приговор. От следователя – к судье, это печально. О хулиганском мотиве со стороны моего подзащитного. Позднякова Александра, которая здесь не живет, видела подзащитного впервые. Никаких оснований что-то придумывать у человека просто нет. Тем более, она была предупреждена об уголовной ответственности. Что она рассказывает: она вышла на улицу, села в машину, услышала оскорбление в сторону Александра Кокорина. И не хотела рассказывать, если бы Павел не сказал, что они поругаются. Далее мы все видим на видеозаписи. Не нужно звать специалистов, чтобы услышать на записи: "Братан, а ты почему Кокорина петухом назвал".

И когда подходит группа молодых людей, все абсолютно искренне спрашивают о причинах оскорбления. Соловчук мог сказать: "Пошли отсюда". А затем уехать. Он встает таким образом, чтобы оказаться в центре кадра. Оператор бы его поблагодарил за это, но расстроился, что там совершенно ничего не слышно с его стороны. Он несколько раз подтверждает факт оскорбления.

Было видно, что ребята растерялись. Наивно полагая, что это нормальный человек, ребята ждали, что он извинится. Они были ошарашены и не ожидали такого развития событий. Соловчук намеренно провоцировал конфликт. Мы же понимаем язык тела, особенно на улице, в экстремальной ситуации. Он был агрессивный, провокационный.

Происходит четкое движение в адрес Мамаева. Если в футболе учат играть ногами, то в гандболе учат отталкивать предметы. Голова Мамаева отскочила как гандбольный мяч. Я никогда не видел, чтобы с такой позиции пытались атаковать – в обнимку и так далее. И уже далее происходит ответная реакция ребят. (Александр Рогулев)

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Паки гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!