Адвокат Кирилла Кокорина попросил изменить наказание на отбывание в колонии-поселении

Адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего "Зенита"Александра Кокорина Вячеслав Барик в ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда отметил, что его подзащитный угрозы обществу не представлял ни раньше, ни сейчас.

Он также добавил, что если судебная коллегия не сочтет их позицию законной, то пусть Кириллу изменят наказание на отбывание в колонии-поселении.

– Кирилл – честный парень, он не отрицает удар. Но только в корпус! Ни одного дара в область головы. И ни одного синяка не было. Каким образом Кирилл нанес вред, повлекший 21 дня нетрудоспособности – непонятно, - сказал Барик.

– 4! – поправляет его Стукалова.

– Ситуация развивалась не по плану Соловчука. Он-то надеялся, что будет один решать судьбу уголовного дела. Его противоправные действия очевидны. Была ложь перед работодателем, что он не оскорблял никого, и не был зачинщиком драки, чтобы не отвечать за испорченное имущество. Получается, компания, которая прекрасно вела себя весь вечер, беспричинно решила вместить какую-то злость. Ни к кому они не лезли, а вот к Соловчуку пошли и начали конфликт. Ладно, все все видели...

Что касается пощечины. Не способна она причинить легкий вред здоровью. Более того, не зафиксировано в этой части место соприкосновения его ладони с лицом пака. Если бы сила воздействия была такой, что было сотрясение мозга, там была бы отметина. Думаю, это все понимают, даже без медицинского образования. Легкий вред здоровью не доказан. Более, того, это не указано в приговоре. Никаких действий по отношению к Паку больше Кирилл не проявлял.

Ни одного дня Кирилл законно не провел в СИЗО. Безусловно, уроки все извлек, ручаюсь за это. Нет никакой необходимости оставаться в местах лишения свободы. Ни малейшей угрозы обществу он не представлял ни раньше, ни сейчас. Если судебная коллегия не посчитает, что наша позиция законна, то прошу хотя бы изменить ему наказание на отбывание в колонии-поселении.

Напомним, что Кирилл Кокорин, его брат Александр, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!