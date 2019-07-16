Адвокат Дарьи Глушаковой: "Представители Глушакова предлагали 55 тысяч для детей, но суд решил иначе"

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, прокомментировала "СЭ" сегодняшнее рассмотрение апелляции футболиста в Мосгорсуде по решению Никулинского суда.

Бракоразводный процесс Глушаковых длился с осени прошлого года, в феврале стало известно, что Никулинский суд Москвы взыскал с футболиста алименты в размере 1/3 месячной зарплаты.

– Суд сегодня вынес решение, что дети остаются с Дарьей, – сказал Жорин. – Также Мосгорсуд оставил в силе постановление Никулинского суда о выплате алиментов в виде 1/3 от всего дохода Дениса, плюс назначили выплату в размере 100 тысяч рублей на содержание Дарьи.

Представители Дениса Глушакова сегодня просили уменьшить сумму данной выплаты. Если они в суде первой инстанции предлагали 300 тысяч рублей на детей, то сегодня шла речь уже о 55 тысячах – ссылались на то, что его доходы в "Ахмате" резко упали. Но суд решил иначе. Мы довольны.

– Сумма выплаты алиментов остается неизменной?

– Да.

– Что по разделу имущества?

– Заканчивается оценка суда по имуществу. Скоро процесс продолжится.

– Глушаков теперь может спокойно посещать детей?

– По детям идет отдельный процесс, но ему и раньше никто не запрещал. Тут ничего не поменялось. Он упорно боролся за уменьшение алиментов, но у него не получилось. (Арман Мкртчян)

​Дарья Глушакова: "Рада ли разводу с Денисом? Мы столько судимся, что уже можно было постареть. Но это еще не конец"