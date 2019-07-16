Мосгорсуд подтвердил развод Глушакова и обязал платить его алименты

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, сообщил, что Мосгорсуд оставил без изменений решение Никулинского районного суда о расторжении брака между молодыми людьми.

По его словам, брак официально расторгнут. Футболист будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи. Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

- Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция МосГорСуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи, - написал Жорин в Твиттере. - Но есть и хорошая для него новость - 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте девчонки. В первой инстанции Глушаков предлагал на содержание детей 300 тысяч рублей, сегодня настаивал, что больше 55 платить не готов. Но суд решил иначе.

Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция МосГорСуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100тр на содержание Дарьи. Но есть и хорошая для него новость - 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте девчонки — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 16 июля 2019 г.