12:11 | Футбол — РПЛ

Мосгорсуд подтвердил развод Глушакова и обязал платить его алименты

Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК "Ахмат"
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК "Ахмат"
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Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, сообщил, что Мосгорсуд оставил без изменений решение Никулинского районного суда о расторжении брака между молодыми людьми.

По его словам, брак официально расторгнут. Футболист будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи. Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

- Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция МосГорСуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи, - написал Жорин в Твиттере. - Но есть и хорошая для него новость - 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте девчонки. В первой инстанции Глушаков предлагал на содержание детей 300 тысяч рублей, сегодня настаивал, что больше 55 платить не готов. Но суд решил иначе.

 

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