Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова​ Дарьи, заявил, что футболист написал заявление на запрет выезда ребенка за границу.

– Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис! – написал Жорин в своем Твиттере.

Бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.