Адвокат Барик рассказал о готовности одной из свидетельниц по делу Кокорина и Мамаева выйти на связь из Владивостока

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что одна из свидетельниц по делу готова выйти на связь из Владивостока.

– Сегодня общался с одной из свидетельниц. Она сказала, что во Владивостоке. И готова выйти на связь по ВКС. При этом она сказала, что прокурору она сообщала о готовности. Если в четверг в 12 начнем, то у нас получится с ней связаться, - сказал Барик.

Кокорин и Мамаев вместе с братом Кириллом и другом хавбека "быков", детским футбольным тренером Александром Протасовицким обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". В двух драках утром 8 октября 2018 года от компании игроков пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

10 октября четверо подсудимых были задержаны и с тех пор находятся в СИЗО. 3 апреля на предварительных слушаниях Пресненский суд продлил содержание игроков под стражей до 25 сентября, все апелляции защиты на изменение меры пресечения в эти полгода отклонялись. (Александр Рогулев)

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