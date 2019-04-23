Адвокат Александра Кокорина: "В среду врачи "Зенита" посетят футболиста в СИЗО"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что в среду врачи петербургского клуба посетят футболиста в СИЗО "Бутырка". Форвард испытывает проблемы с коленом из-за того, что он не прошел необходимую реабилитацию после операции на ноге.

- Врачи "Зенита" посетят Александра Кокорина завтра, - сказал Ромашов.

- Завтра же в Питере "Зенит" играет с "Динамо"?

- Ну, там же не все врачи во время матчей работают.

- Когда именно приедут к футболисту?

- Не знаю. Они с администрацией СИЗО уже решат.

- Но то, что завтра точно врачи будут у Кокорина, вы подтверждаете?

- Да, точно. (Арман Мкртчян)

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октября.

Дело Кокорина и Мамаева. Live!