Защитник «Спартака» Чернов помог многодетной семье из ЛНР
Защитник «Спартака» Никита Чернов передал гуманитарную помощь многодетной семье в поселок Широкий (Станично-Луганский район).
«Узнав про вашу история, я, честно признаться, не смог пройти мимо», — приводят «Вести Луганск» слова Чернова.
Женщина одна воспитывает 9 детей. Чернов отправил семье двухъярусную кровать, большой диван и компьютерный стол. С организацией ему помог Народный Фронт.
Источник: https://t.me/GTRKLUG/7842
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|4
|3
|0
|1
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|9
|
3
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|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
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|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
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|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
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|4
|
11
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|1
|1
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|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
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|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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