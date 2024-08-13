Защитник «Спартака» Чернов помог многодетной семье из ЛНР

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Защитник «Спартака» Никита Чернов передал гуманитарную помощь многодетной семье в поселок Широкий (Станично-Луганский район).

«Узнав про вашу история, я, честно признаться, не смог пройти мимо», — приводят «Вести Луганск» слова Чернова.

Женщина одна воспитывает 9 детей. Чернов отправил семье двухъярусную кровать, большой диван и компьютерный стол. С организацией ему помог Народный Фронт.