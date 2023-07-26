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Сегодня, 14:41

Адамов: «Для меня переход в «Зенит» — большой вызов и большая ответственность»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

— Эмоции самые положительные, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба. — Я давно к этому шел, для меня этот переход — большой вызов и большая ответственность. Постараюсь приложить все усилия, чтобы развиваться самому и как можно больше помочь новой команде.

— В «Зените» вы будет выступать под номером «16». Почему именно это число?

— Я понимаю, что этот номер очень много значит для «Зенита». Я выбрал его, потому что номера, под которыми я играл раньше, оказались заняты. В «Сочи» у меня был первый номер, а в «Краснодаре» — 66-й, и я решил выбрать что-то среднее.

— Расскажите о ваших самых лучших, самых ярких варварских качествах.

— Не люблю себя оценивать, для меня это очень сложно, но я бы ответил, что трудолюбие. Для меня это самое важное качество.

— Сейчас у вас есть возможность впервые обратиться к болельщикам «Зенита». Что вы им скажете?

— Всем привет! Я рад присоединиться к «Зениту». Мне и моей семье очень нравится этот город, и я надеюсь, что мне удастся порадовать вас своей игрой!

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-07-26-denis-adamov-trudolyubie-dlya-menya-samoe-vazhnoe-kachestvo.htm
Денис Адамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

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Зенит

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