Марио Фернандес рассказал о самой большой лжи, которую писали про него журналисты

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о самой большой лжи, которую писали про него журналисты.

«Вот например сейчас было написано очень много вранья. Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый, что я перешел в «Зенит» ради денег, что я предатель, всякое такое. И все это — огромная ложь, думаю, самая большая, которую обо мне рассказывали. Сначала меня все это очень сильно расстраивало, потому что я знал всю правду. Проблема в том, что болельщики, которые не знают всей ситуации, как все было на самом деле, и читают эти новости — они верят всему этому вранью, хотя там и слова правды нет. Хорошо, что я могу сказать об этом на камеру, чтобы фанаты все поняли, что было на самом деле», — заявил Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.