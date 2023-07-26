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Сегодня, 14:41

Марио Фернандес рассказал о самой большой лжи, которую писали про него журналисты

Виталий Косик
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о самой большой лжи, которую писали про него журналисты.

«Вот например сейчас было написано очень много вранья. Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый, что я перешел в «Зенит» ради денег, что я предатель, всякое такое. И все это — огромная ложь, думаю, самая большая, которую обо мне рассказывали. Сначала меня все это очень сильно расстраивало, потому что я знал всю правду. Проблема в том, что болельщики, которые не знают всей ситуации, как все было на самом деле, и читают эти новости — они верят всему этому вранью, хотя там и слова правды нет. Хорошо, что я могу сказать об этом на камеру, чтобы фанаты все поняли, что было на самом деле», — заявил Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ebcK20LWckQ
Марио Фернандес
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ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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