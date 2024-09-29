Абена: «Труднее всего на тренировках против Шамара, он один из самых физически сильных в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, против кого ему труднее всего играть на тренировках.

«В команде много сильных футболистов против кого тяжело играть один в один, но труднее всего против Шамара. Он точно один из самых физически сильных футболистов «Спартака». Играя против него, тебе всегда нужно быть сконцентрированным», — приводит слова Абены Legalbet.

«Спартак» после 10 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков.