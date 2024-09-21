Абена: «Самый смешной момент с Черчесовым — его реакция на ошибки. Потом мы все смеялись»

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал о работе со Станиславом Черчесовым, под руководством которого играл в «Ференцвароше».

«Я не поддерживаю связь с Черчесовым, не общался с ним с тех пор, как я здесь. Запомнил его как человека, который пытается помочь всегда и везде. Он всегда пытается завязать с тобой разговор. Когда я пришел в «Ференцварош», Черчесов первым интересовался моей адаптацией. Он спрашивал, есть ли у меня уже дом и все нужное для него.

Черчесов — особенный человек. Нужно понять его, чтобы разобрать, что он имел в виду в каких-то вещах. Самый смешной момент с ним — его реакция на ошибки. Он всегда говорил: «Что это такое ***», а потом все смеялись", — приводит слова Абены Sport24.

Абена выступал за «Ференцварош» с 2023 по 2024 год. Летом этого года 29-летний суринамец перешел в «Спартак».