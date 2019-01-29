Абель Эрнандес: "Постепенно возвращаюсь на прежний уровень"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес подчеркнул, что набирает форму и выходит на прежний уровень на сборах в Кампоаморе. В первой части сезона он провел 8 матчей и забил 2 гола в чемпионате России.

- Сейчас мы находимся на стадии тяжелой физической работы, но все прекрасно понимают, что все эти усилия, страдания нам необходимы, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Эрнандеса. – Без тяжелых сборов мы не сможем играть, эти нагрузки помогут нам обрести полную физическую готовность и достойно представлять клуб во второй части сезона. Мое физическое состояние и голы, которые постоянно забиваю на тренировках? Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень. Нападающий живет голами, они помогают уверовать в свои силы и обрести прежние кондиции. Но самое главное – отличаться в официальных матчах, а не на сборах. Я каждый день работаю над собой, чтобы забить как можно больше голов во второй части чемпионата, помочь команде продвинуться вперед.