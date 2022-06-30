Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что попросил игроков московского клуба не ругаться матом, чтобы не портить атмосферу в команде.

— Вы на тренировке обратились к команде с просьбой не ругаться матом. Какие еще меры принимаете для чистоты языка?

— Прежде всего, я сделал это для себя. Есть определенные слова, которые могут негативно сказываться на атмосфере. Особенно когда их произносят в горячих моментах. Я за то, чтобы заменять их на позитивные.