Абаскаль — о запрете ругаться матом: «Есть определенные слова, которые могут негативно сказываться на атмосфере»
Абаскаль прокомментировал просьбу не ругаться матом на тренировках «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что попросил игроков московского клуба не ругаться матом, чтобы не портить атмосферу в команде.
— Вы на тренировке обратились к команде с просьбой не ругаться матом. Какие еще меры принимаете для чистоты языка?
— Прежде всего, я сделал это для себя. Есть определенные слова, которые могут негативно сказываться на атмосфере. Особенно когда их произносят в горячих моментах. Я за то, чтобы заменять их на позитивные.
Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.
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|15.07
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|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
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|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|17.07
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