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Сегодня, 16:24

Абаскаль рассказал, как проходит первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ

Мария Гусева
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходят первые зимние учебно-тренировочные сборы команды.

— В Москве мы провели тест на физические кондиции, до этого было медицинское обследование, — сказал Абаскаль в интервью пресс-службе «Спартака». — Мы посмотрели, в каком состоянии футболисты. Сегодня мы провели первые тренировки, но они для того, чтобы почувствовать мяч и понять, кто в каком состоянии находится и понять, что мы хотим улучшать.

— Что вы можете сказать о состоянии игроков после отпуска?

— Пауза действительно была очень длинной. Но у футболистов была программа, мы дали им специальный план подготовки, чтобы они могли в оптимальной форме выйти из отпуска. Чем больше времени мы сможем уделять работе с мячом, тактике, тем для нас лучше. Но какое-то время нужно уделить и физическим кондициям. В ближайшие дни будем смешивать типы работы.

Первый сбор «Спартака» проходит с 13 по 27 января в Дубае. Красно-белые проведут два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником «Спартака» станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XynIVK6VxGA

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Манчестер Сити 1
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24%

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обе забьют - да

22%

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Гильермо Абаскаль
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Агент Погостнова подтвердил информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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