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Абаскаль назвал правильными трансферы Рыбуса и Зиньковского в «Спартак»

Артем Калинин
,  
Антон Иванов
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Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, нуждается ли команда в усилении, а также прокомментировал трансферы Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского.

— Вы будете играть по схеме 4-3-3, как тут, на доске в конференц-зале?

— Любая схема — это статическая история. А мы работаем в динамике. Пробуем разные варианты. В основе три разновидности, но базируемся мы на игре в 4 защитника, в остальном же будем достаточно гибкими. У каждого игрока есть свои качества и характеристики. И тут могут быть разные вариации.

— Нуждается ли команда в усилении? Если да, на какие позиции?

— Этот вопрос тоже скорее к спортдиру. Он занимается этим. Мы общаемся ежедневно. Наш штаб лишь дает свое мнение.

— В трансферах Рыбуса и Зиньковского вы участвовали?

— Все решения были со мной согласованы. Покупка Рыбуса очень правильная, у него много лидерских качеств, которые могут быть полезны нашей команде. Приобщение Антона Зиньковского тоже очень важно. «Спартаку» нужен был игрок, который хорошо владеет мячом, играет в пас.
— Нужно ли «Спартаку» приобретать новых центральных защитников?
— Этот вопрос не стоит остро сейчас. У нас есть Павел Маслов. Он продолжает набирать форму после длительной травмы. Он очень хороший защитник. Я уже наблюдал за его игрой два года назад.

26-летний хавбек Зиньковский выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за самарский клуб 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.

32-летний поляк Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

Антон Зиньковский
Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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