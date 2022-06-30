Абаскаль назвал правильными трансферы Рыбуса и Зиньковского в «Спартак»
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, нуждается ли команда в усилении, а также прокомментировал трансферы Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского.
— Вы будете играть по схеме 4-3-3, как тут, на доске в конференц-зале?
— Любая схема — это статическая история. А мы работаем в динамике. Пробуем разные варианты. В основе три разновидности, но базируемся мы на игре в 4 защитника, в остальном же будем достаточно гибкими. У каждого игрока есть свои качества и характеристики. И тут могут быть разные вариации.
— Нуждается ли команда в усилении? Если да, на какие позиции?
— Этот вопрос тоже скорее к спортдиру. Он занимается этим. Мы общаемся ежедневно. Наш штаб лишь дает свое мнение.
— В трансферах Рыбуса и Зиньковского вы участвовали?
— Все решения были со мной согласованы. Покупка Рыбуса очень правильная, у него много лидерских качеств, которые могут быть полезны нашей команде. Приобщение Антона Зиньковского тоже очень важно. «Спартаку» нужен был игрок, который хорошо владеет мячом, играет в пас.
— Нужно ли «Спартаку» приобретать новых центральных защитников?
— Этот вопрос не стоит остро сейчас. У нас есть Павел Маслов. Он продолжает набирать форму после длительной травмы. Он очень хороший защитник. Я уже наблюдал за его игрой два года назад.
26-летний хавбек Зиньковский выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за самарский клуб 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.
32-летний поляк Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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