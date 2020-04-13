«А теперь у нас романтик». Жена Жиркова шутит о сардельках с водкой и лапше от Бузовой

Супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна показала в своем официальном Instagram показала, как они с мужем проводят время на карантине.

— Сходили в сауну с детьми, уложили их спать! — подписала Инна Жиркова их совместную фотографию. — А теперь у нас романтик! Какой? Посмотрите в стори. Мы конечно не нарядились, я не сделала мейк и не надела платье, но нам и так хорошо.

А в сторис Жиркова поделилась сначала фотографией сарделек с водкой и солеными помидорами и огурцами, а затем лапши быстрого приготовления, на которой отметила Ольгу Бузову.