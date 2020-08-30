Форвард «Порту» Франсиску «Тикиньо» Соарес близок к уходу из клуба, утверждает A Bola.

Главным претендентом на 29-летнего нападающего называется «Спартак», который предложил за него 10 миллионов евро. Сам игрок заинтересован в уходе из «Порту». «Драконы» также не намерены продлевать контракт с футболистом.

В минувшем сезоне Соарес сыграл в составе «Порту» 48 матчей, забил 19 мячей и сделал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2021 года.