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«А Берг растет». Быстров снова сравнил форварда «Краснодара» с деревом

6 июля 2020, 18:36
Instagram Быстрова. Владимир Быстров. Фото Instagram.
Instagram Быстрова.
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров снова сравнил нападающего «Краснодара» Маркуса Берга деревом.

Быстров выложил в Instagram фото дерева и написал: «А Берг растет».

Instagram Быстрова.
Instagram Быстрова.

Впервые Быстров сравнил Берга с деревом летом 2019 года, так как шведский форвард долго не забивал за «Краснодар».

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 19 матчей в чемпионате России и забил 6 голов. В «Краснодар» он перешел свободным агентом после того, как истек его контракт с из ОАЭ.

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