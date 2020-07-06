«А Берг растет». Быстров снова сравнил форварда «Краснодара» с деревом
6 июля 2020, 18:36
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров снова сравнил нападающего «Краснодара» Маркуса Берга деревом.
Быстров выложил в Instagram фото дерева и написал: «А Берг растет».
Instagram Быстрова.
Впервые Быстров сравнил Берга с деревом летом 2019 года, так как шведский форвард долго не забивал за «Краснодар».
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 19 матчей в чемпионате России и забил 6 голов. В «Краснодар» он перешел свободным агентом после того, как истек его контракт с из ОАЭ.
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