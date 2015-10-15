Сергей Палкин: "Зинченко может быть дисквалифицирован на срок до полугода"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин пока не знает, когда ФИФА рассмотрит жалобу донетчан по поводу перехода полузащитника Александра Зинченко в "Уфу". По словам же функционера, если вина хавбека, в одностороннем порядке разорвавшего контракт с горняками, будет доказана, то его дисквалифицируют на полгода.