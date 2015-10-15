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15 октября 2015, 12:00

Сергей Палкин: "Зинченко может быть дисквалифицирован на срок до полугода"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин пока не знает, когда ФИФА рассмотрит жалобу донетчан по поводу перехода полузащитника Александра Зинченко в "Уфу". По словам же функционера, если вина хавбека, в одностороннем порядке разорвавшего контракт с горняками, будет доказана, то его дисквалифицируют на полгода.

Мне сложно сказать, когда дело Зинченко будет рассмотрено, – приводит ТАСС слова Палкина. – Этот вопрос нужно адресовать ФИФА, куда мы обратились. Контракт игрок разорвал в одностороннем порядке, естественно, теперь нам полагается неустойка – это солидарная ответственность "Уфы" и Зинченко. Какой должна быть сумма неустойки – решать ФИФА. В случае если ФИФА признает Зинченко виновным в разрыве контракта, он может быть дисквалифицирован на срок до полугода.

Источник: http://tass.ru/sport/2349052
Александр Зинченко
ФК Уфа
ФК Шахтер (Донецк)
Сергей Палкин
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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14
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