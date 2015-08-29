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29 августа 2015, 21:24

"Спартак" дома проиграл "Анжи"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Сегодня. Москва. &amp;quot;Спартак&amp;quot; - &amp;quot;Анжи&amp;quot; - 1:2. Верховая борьба форварда гостей УГУ АЛМЕЙДЫ и защитника красно-белых Сальваторе БОККЕТТИ.
Фото Алексей ИВАНОВ, «СЭ»

"Спартак" в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги уступил "Анжи". Счет в первом тайме открыл полузащитник гостей Лоренцо Эбесилио. После перерыва красно-белые сравняли счет – Дмитрий Комбаров реализовал пенальти. Победу "Анжи" на 85-й минуте принес защитник Александр Жиров.

Для "Анжи" это первая победа в чемпионат России-2015/16.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Спартак" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 1:2 (0:1)

Голы: Эбесилио, 27 (0:1). Д. Комбаров, 53 – с пенальти (1:1). Жиров, 85 (1:2).

"Спартак": Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Промес, Глушаков, Широков, Попов (Ромулу, 88), Зе Луиш, Мовсисян (Ананидзе, 72).

"Анжи": Песьяков, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Лазич, Тигиев, Эбесилио (Мутари, 63. Агаларов, 90+3), Мкртчян, Харуна (Маевский, 46), Леонарду, Алмейда.

Предупреждения: Алмейда, 16. Эбесилио, 28. Попов, 29. Мкртчян, 68. Жиров, 71. Песьяков, 90+3.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Жвакин, Лебедев (оба Санкт-Петербург).

29 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Источник: http://football.sport-express.ru/russia/premier/2015-2016/
ФК Анжи
ФК Спартак (Москва)
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Жиров вывел "Анжи" вперед в игре со "Спартаком"

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур. Все матчи и голы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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