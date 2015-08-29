"Спартак" дома проиграл "Анжи"

"Спартак" в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги уступил "Анжи". Счет в первом тайме открыл полузащитник гостей Лоренцо Эбесилио. После перерыва красно-белые сравняли счет – Дмитрий Комбаров реализовал пенальти. Победу "Анжи" на 85-й минуте принес защитник Александр Жиров.

Для "Анжи" это первая победа в чемпионат России-2015/16.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Спартак" (Москва) – "Анжи" (Махачкала) – 1:2 (0:1)

Голы: Эбесилио, 27 (0:1). Д. Комбаров, 53 – с пенальти (1:1). Жиров, 85 (1:2).

"Спартак": Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Промес, Глушаков, Широков, Попов (Ромулу, 88), Зе Луиш, Мовсисян (Ананидзе, 72).

"Анжи": Песьяков, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Лазич, Тигиев, Эбесилио (Мутари, 63. Агаларов, 90+3), Мкртчян, Харуна (Маевский, 46), Леонарду, Алмейда.

Предупреждения: Алмейда, 16. Эбесилио, 28. Попов, 29. Мкртчян, 68. Жиров, 71. Песьяков, 90+3.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Жвакин, Лебедев (оба Санкт-Петербург).

29 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена".