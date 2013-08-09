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"Милан" согласился заплатить
5 миллионов за Хонду

9 августа 2013, 08:56
Трансферная эпопея с переездом Кейсуке ХОНДЫ в &quot;Милан&quot; близка к завершению? Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot; Фото "СЭ"
Трансферная эпопея с переездом Кейсуке ХОНДЫ в &quot;Милан&quot; близка к завершению? Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot; Фото "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда рассказал о ходе переговоров с "Миланом". По его словам, итальянский клуб согласился с условиями армейцев и готов заплатить за него 5 миллионов евро.

– Переговоры с "Миланом" не просто идут, а уже вошли в завершающую стадию, – приводит Nikkan слова Хонды. – Насколько мне известно, итальянский клуб согласился принять условия ЦСКА. Однако окончательного решения пока нет. Последнее слово остается за президентами "Милана" и ЦСКА.

Напомним, ранее появлялась информация, что переговоры между "Миланом" и ЦСКА по Хонде приостановлены из-за отпуска президента армейцев Евгения Гинера. Кроме того, итальянцы были не готовы платить за футболиста и появилась вероятность, что "Милан" будет ждать зимы, чтобы заполучить Хонду на правах свободного агента. Однако позиция итальянского клуба изменилась.

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