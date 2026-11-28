Быстров считает, что информация о возможной отставке Семака была вбросом

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной отставке главного тренера петербуржцев Сергея Семака в случае поражения в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Зенит» одержал победу со счетом 4:1.

«Думаю, это все вброс. Не стоит слушать вбросы, которые не имеют под собой почвы. Сегодня «Зенит» сыграл великолепно, такой футбол нравится всем», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».