«Балтика» на своем поле победила «Ахмат», команды доигрывали матч вдесятером

«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче 16-го тура РПЛ — 1:0. Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде.

Единственный гол на 66-й минуте матча забил защитник хозяев Фахд Муфи, замкнув головой подачу Михаила Рядно.

На 68-й и 69-й минутах желтые карточки получил защитник «Балтики» Иван Беликов, вышедший на замену на 61-й минуте. На 80-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Калиду Сидибе.

«Балтика» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 17 очками — на 11-й строчке.

В следующем туре калинградцы на выезде сыграют с «Зенитом», а грозненцы на своем поле примут «Локомотив».