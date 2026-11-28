Рейс считает всю команду виновной в поражении ЦСКА от «Зенита»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс ответил на вопрос «СЭ» о поражении в матче 16-го тура РПЛ от «Зенита» (1:4).

— Игдисамов взял вину за поражение на себя, заявив, что не смог настроить команду. Почему так получилось?

— Он как наш руководитель сделал свою часть. Мы прекрасно понимаем, что, когда мы побеждаем, побеждают все. И когда мы проигрываем, мы точно так же все проигрываем. Поэтому вина не только на тренере. Вина также на нас, на игроках, на тех, кто был на поле. Сейчас нам необходимо поднять голову, продолжать нашу борьбу и прославлять футболку ЦСКА, которую мы с гордостью надеваем.

После победы над ЦСКА «Зенит» с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя московское «Динамо» на два очка.