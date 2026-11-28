«Им надо больше тренироваться, а не стендапы снимать». Соболев и Глушенков подкололи Кругового после 4:1 с ЦСКА

Александр Соболев и Максим Глушенков подшутили над Данилой Круговым после разгромной победы «Зенита» над ЦСКА (4:1). Поводом стал предматчевый ролик армейцев «О бывших», в котором защитник выступил со стендапом. После игры пресс-служба петербургского клуба опубликовала реакцию футболистов.

«Стендап так стендап. Им надо больше тренироваться, а не стендапы снимать», — заявил Соболев.

«Мы с Сашей пойдем пару стендапов запишем», — ответил Глушенков.

Затем Соболев вновь вспомнил о Круговом и отметил, что ЦСКА пропустил четыре мяча, несмотря на гол защитника: «Круговым был сегодня команда довольна или нет? Все-таки четыре пропустили, хотя он и забил. Вопросики, я думаю, к нему есть».