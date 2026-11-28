«Им надо больше тренироваться, а не стендапы снимать». Соболев и Глушенков подкололи Кругового после 4:1 с ЦСКА
Александр Соболев и Максим Глушенков подшутили над Данилой Круговым после разгромной победы «Зенита» над ЦСКА (4:1). Поводом стал предматчевый ролик армейцев «О бывших», в котором защитник выступил со стендапом. После игры пресс-служба петербургского клуба опубликовала реакцию футболистов.
«Стендап так стендап. Им надо больше тренироваться, а не стендапы снимать», — заявил Соболев.
«Мы с Сашей пойдем пару стендапов запишем», — ответил Глушенков.
Затем Соболев вновь вспомнил о Круговом и отметил, что ЦСКА пропустил четыре мяча, несмотря на гол защитника: «Круговым был сегодня команда довольна или нет? Все-таки четыре пропустили, хотя он и забил. Вопросики, я думаю, к нему есть».
Источник: Telegram-канал «Зенита»
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|
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|3
|3
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|30
|
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|7
|6
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|
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|16
|7
|5
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|
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|6
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|5
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|
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|5
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|
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|2
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|
14
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|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
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|6
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|12
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|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 3
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
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Ассистенты
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|П
|
|
Педро
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
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|4
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